نجاح خطة المرور للتصعيد إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة

المواطن - المشاعر المقدسة

‏أكد قائد مرور عرفات، العميد عبدالله المحترش، نجاح الخطة المرورية التي وضعتها قوة أمن الحج لشؤون المرور لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات التي بدأت من يوم التروية.

وأوضح أن الفرق الميدانية بدأت منذ الساعة الثالثة عصر يوم عرفة، لإعادة توجيه الحركة المرورية وتجهيز الطرقات الرئيسية أمام نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها ثم العودة إلى مشعر منى ومكة المكرمة لإكمال النسك من يوم النحر إلى أخر أيام التشريق، بحسب وكالة “واس”.

وأوضح العميد المحترش أنه تم تجهيز مختلف محاور الطرق أمام نفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة، حيث حولت محاور طريق الطائف وطرق (26- 38- 44- 50- 62- 56) لتسيير قافلات الحجيج في اتجاه واحد من خلالها، متابعًا أنه تم تخصيص العديد من الطرق للمشاة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفصل الحركة المرورية عن الراغبين في السير على الأقدام إلى مشعر مزدلفة.