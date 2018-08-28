نجم الأهلي دي سوزا يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول البرازيلي جوزيف دي سوزا، قبل قليل، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

ومن المُقرر أن ينتظم البرازيلي جوزيف دي سوزا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري السعودي للنجوم، حيث يواجه الراقي فريق التعاون، يوم السبت المقبل.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد ربطت بين جوزيف دي سوزا والانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النادي الأهلي نجح في ضم النجم البرازيلي قبل نهاية الميركاتو، لتدعيم خط وسطه بلاعب فناربخشة.