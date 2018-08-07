نجم البايرن يُخطط لحرمان مورينيو من صفقة الموسم

المواطن - محمد سمعه

أوضح الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب نادي بايرن ميونيخ، أنه يعتقد أن زميله الألماني جيروم بواتينج سيبقى في صفوف الفريق البافاري.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سعى للتعاقد مع جيروم بواتينج من أجل تعزيز صفوف الدفاعية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث ريبيري قائلًا: لقد لعبت مع جيروم بواتينج في السنوات الأخيرة ولفترات طويلة مع البايرن، وأتمنى استمراره مع النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

وقيل: إنه في حال لم ينجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب جيروم بواتينج، فإن الشياطين الحمر سيتجهون للتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

كما سبق لنادي مانشستر يونايتد أن أبدى اهتمامه بضم المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يذكر أن ألدرفيريلد شارك مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال.

شارك جيروم بواتينج مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث لم يقدم المدافع الألماني الأداء المنتظر منه، وودع البطولة رفقة منتخب بلاده من الدور الأول.

وفاز بواتينج قبل أربع سنوات مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014، والتي كانت أقيمت في البرازيل، حيث تُوج منتخب ألمانيا باللقب بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.