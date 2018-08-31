نجم الفيحاء يُسجل أول حالة طرد في الدوري هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عمر العودة، للطرد في الدقيقة 63 من مباراة الهلال المُقامة الآن، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عمر العودة صاحب أول بطاقة حمراء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وظهر عمر العودة بمستوى مميز خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، إلا أنه أضاع مجهوده بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

وتُشير نتيجة مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين إلى التعادل السلبي بين الفريقين.