نجم ريال مدريد يُسبب أزمة لـ Special One

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إنجليزية في الفترة الأخيرة، إن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي عارضت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حول قراره بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويذكر أن مورينيو سبق له وأن اهتم بالتعاقد مع إيفان بيرسيتش والذي تألق مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث وصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

وكان إيد وودورد النائب التنفيذي لمانشستر يونايتد، أكد لمورينيو أن الشياطين الحمر لن يتحركوا للتعاقد مع بيرسيتش لتقدمه في العمر، وعدم انتظار عائد مادي كبير منه في حال قرر مانشستر يونايتد بيعه.

وأكد وودورد لمورينيو، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التحرك والتعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وبعد قرار إدارة مانشستر يونايتد، يشعر البرتغالي جوزيه مورينيو بحسرة شديدة، خاصة أنه وجه لومه لإدارة الشياطين الحمر لعدم التعاقد مع الصفقات والتي رغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مورينيو اهتم بالتعاقد مع البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإنجليزي هاري ماجواير مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي والكرواتي بيرسيتش.

تعرض مورينيو لانتقادات حادة وقوية وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد من نادي توتنهام هوتسبير من منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي يوم الاثنين الماضي.