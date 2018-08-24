نجم وحيد من الدوري السعودي يُزين قائمة محترفي مصر لمباراة النيجر

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجييري، لخوض مباراة النيجر في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلن المدرب خافيير أجيري عن قائمة محترفي منتخب مصر لمواجهة النيجر حيث جاءت القائمة مكونة من:

محمد عواد حارس نادي الوحدة، أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي، عمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي الأميركي، علي غزال مدافع نادي فانكوفر الكندي، أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، سام مرسي لاعب وسط نادي ويجان الإنجليزي.

كما شملت قائمة محترفي منتخب مصر كلًّا من: محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي، عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني، رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب نادي أوليمباكوس اليوناني.

يذكر أن أجييري كان قرر استبعاد اللاعب عبدالله السعيد لاعب الأهلي والذي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لعب ثلاث مباريات مع الفراعنة أمام منتخب الأوروغواي والمنتخب الروسي والمنتخب السعودي.

وكان عبدالله السعيد انضم لأهلي جدة قادمًا من النادي الأهلي المصري كصفقة بيع نهائي في صيف العام الجاري.