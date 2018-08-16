نجم ووتين يوقعان اتفاقية تعاون في خدمات حملة التبرع بالدم

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

استكمالاً لحملة التبرع بالدم التي أطلقتها تحت شعار #قطرة دم تفرق، وقعت شركة نجم لخدمات التأمين مع تطبيق “وتين” اتفاقية للتعاون في خدمات حملة التبرع بالدم، وذلك انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وإيمانها بأهمية غرس ثقافة التبرع بالدم لدى فئات المجتمع كافة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير عربات التبرع بالدم المتنقلة عبر تطبيق وتين، للوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين وتقديم المساعدة من قبل المتطوعين.

وأكّدت الأستاذة مها محمد الشنيفي، مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة نجم، أن الاتفاقية مع “وتين” تسهم في تحقيق خطط الشركة وتوجهاتها المستقبلية في مجال الحملات التوعوية، موضحة أن الغاية من توقيع مثل هذه الاتفاقيات هو بناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية.

وأضافت الشنيفي أن حملة التبرع بالدم قد حققت الكثير من أهدافها بالفعل ولله الحمد، ولكننا حريصون على تنفيذ المزيد من العمل المستقبلي لاستكمال تحقيق أهداف هذه الحملة، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام نجم تجاه المجتمع ، وسعيها المتواصل إلى طرح المبادرات الخيرية.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمبادرة “وتين” الدكتور تميم الغنام عن سعادته بهذا التعاون مع شركة نجم لتقديم الدعم والمساندة في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها نجم إلى جميع الراغبين بالتبرع على صعيد الأفراد أو الشركات، قائلا: “تشير آخر الإحصاءات الرسمية في وزارة الصحة إلى أن عدد المتبرعين بالدم بشكل تطوعي في المملكة لا يغطي نصف الاحتياج السنوي من أكياس الدم في المستشفيات والذي يتجاوز ٣٠٠ ألف كيس سنوياً، ومبادرة نجم باختيار هذه القضية المجتمعية له أثر بالغ الأهمية وخطوة مشكورة في سبيل تشجيع التبرع التطوعي”.

وأوضح الغنام أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون وسيعمل فريق وتين على تشجيع المسجلين للتبرع لصالح الحملة من خلال تطبيق “وتين” على الأجهزة المحمولة ، وهو أحد برامج التابعة للمبادرة .

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية مع “وتين” ستساعد نجم في تحقيق هدف الحملة بالوصول إلى أكثر من 15 ألف متبرع، بهدف مساعدة المصابين في الحوادث بمختلف أنواعها. وستقدم نجم في هذه الحملة سيارتين كجوائز تقديرية، الأولى إلى جمعية الأطفال المعوقين والثانية سيتم إجراء سحب عليها لاختيار رابح من المتبرعين بالدم الذين شاركوا في الحملة.

وشهدت حملة #قطرة_دم تفرق مشاركة كبيرة من قبل موظفي الإدارة العامة لشركة نجم ، كذلك شهدت إقبالاً من قبل مختلف الجهات والمواطنين الذين سارعوا إلى التبرع بدمائهم ترسيخاً للأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة لهذه الحملة.