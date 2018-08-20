نجم Real Madrid ريال مدريد يُفسر سبب تراجع عدد الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أثار تراجع عدد جماهير ريال مدريد خلال مباراة خيتافي، التي أُقيمت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة من الجدل خاصة أنه أول لقاء في المسابقة المحلية.

وفسر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال سبب تراجع عدد الحضور الجماهيري في مباراة خيتافي، بأن اللقاء يُقام في شهر أغسطس، في حين أن عطلة سكان مدريد هذا الشهر.

وأشار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن جماهير الملكي فريدة، وتوقع حضورهم بكثرة خلال مباريات المرينغي التي ستُقام في شهر سبتمبر المقبل.

وعن المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، شدد داني كارفاخال على أن ريال مدريد يسعى للفوز باللقب، خاصة أن الفريق أهدر العديد من النقاط في الدور الأول من الليغا الموسم الماضي، الأمر الذي أضاع البطولة على الملكي.

وبشأن عدم إحراز المهاجمين لأهداف خلال المباريات، وصف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، هذا الأمر بـ”المعقد”، في ظل القدرات الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الملكي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد تمكن من الفوز على خيتافي بهدفين دون رد، في أولى جولات الدوري الإسباني هدف الموسم، وسجل الأهداف داني كارفاخال والويلزي غاريث بيل.