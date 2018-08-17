نجوم سابقون لقطبي السوبر يصلون إلى لندن

المواطن - طارق سعد

وجهت إدارة نادي الاتحاد الدعوة لعدد من النجوم السابقين الذين مثلوا الشعار الاتحادي للسفر إلى لندن، وحضور لقاء السوبر الذي يقام غدًا السبت ضد الهلال.

وضمت قائمة المدعوين الاتحاديين: عبدالله بكر- أحمد جميل- محمد نور- الحسن اليامي- تشيكو- محمد كالون- سيرجيو ريكاردو- أحمد بهجا- مروان بصاص- محمد سويد- حمزة إدريس- أبناء الراحل محمد الخليوي رحمه الله.

فيما تقرّر أن يسافر يوسف الثنيان وياسر القحطاني وفيصل أبو اثنين إلى لندن لحضور السوبر من الجانب الهلالي.