نذروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن.. رجال الأمن عين تحرس ويد تبذل

نذروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن.. رجال الأمن عين تحرس ويد تبذل

2018/08/22
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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تصوير: واس
المواطن - واس

وهبوا أنفسهم لخدمة ضوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عظم مسؤولية، وثقة قيادة غَرست فيهم شرف خدمة الحاج ، وجعلته وساماً يعلوا على جبين كل مواطن .
على صعيد منى .. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادر بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم .
في هذا المشهد العظمي أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. عين تحرس ، ويدٌ تبذل بفيض مشاعر وكريم خُلق .

 


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