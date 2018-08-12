نزاهة تتلقى 7861 بلاغاً خلال 6 أشهر وقضايا الفساد المالي والإداري في المقدمة

المواطن - واس

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن حصيلة البلاغات الواردة للهيئة خلال النصف الأول من السنة المالية ( 1440 / 1439هـ ) 2018م، بلغت (7861) بلاغاً ، بزيادة شكلت أكثر من (105%)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي تلقت فيه “نزاهة” حينها (3829) بلاغاً.

وبينت أن البلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة تجاوزت 50%، بواقع (3946) بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 32%، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 21%، تليها قضايا استغلال نفوذ الوظيفة ب 17%.

وأشارت إلى أن تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، جاء كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 26%، ثم موقع نزاهة الإلكتروني بنسبة 24%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 20%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 2%.

وأكدت أن الإعلان عن تلك الإحصاءات، يأتي انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، مؤملة من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي “خدمة البلاغات” في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أو عن طريق تطبيق “نزاهة” على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم (0112645555)، أو البريد، أو البرقية، أو الحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة (19991).

وشكرت (نزاهة) كل من يتعاون معها من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، ووسائل الإعلام، والجهات التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.