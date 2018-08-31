نزيف الهبوط مستمر.. الليرة التركية تنخفض 1.1 %

المواطن - متابعة

استمرت الليرة التركية في الهبوط، اليوم الجمعة، بعد أن أنهت جلسة التداول منخفضة 1.1% عند 6.577 ليرة مقابل الدولار الأميركي.

وخفضت تركيا مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من 10%، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام، في محاولة جديدة لمواجهة أزمة تراجع العملة.

وتواجه تركيا تسارع معدل التضخم قرب 16% خلال يوليو الماضي، كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة.