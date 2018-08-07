نساء ينجبن أطفالًا للبيع.. الرضيع مقابل 18 ألف يورو!

المواطن - متابعة

قبضت الشرطة اليونانية على 9 أشخاص للاشتباه في كونهم ضمن شبكة تبيع الرضع إلى أزواج ليس لديهم أطفال.

وبحسب بيان للشرطة، أمس الاثنين، التوقيفات أعقبت عملية سرية قام بها ضابطان تخفيا كزوجين يريدان شراء رضيع.

وداهمت الشرطة شقة في منطقة أثينا الكبرى، الجمعة، حيث تم اصطحاب الضابطين المتخفيين.

كما جاء في البيان أن أعضاء الشبكة رتبوا لبيع رضيع عمره 4 أيام للضابطين مقابل 18 ألف يورو.

ويشار إلى أن أم الطفل واحدة من بين 4 بلغاريات تم توقيفهن، وامرأة أخرى بين الموقوفات حبلى، والأخريان وضعا مولوديهما مؤخرًا.