نصائح طبية لمرضى الأورام خلال موسم الحج

نصائح طبية لمرضى الأورام خلال موسم الحج

2018/08/15
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وجهت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود رسالة توعوية لمرضى الأورام الراغبين لأداء فريضة الحج إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج و اتباع إرشاداته قبل أداء الفريضة.
وأكدت المدينة الطبية الجامعية في رسالتها على استخدام القناع الطبي الواقي، وارتداء إسوارة تحمل اسم المريض و عمره والعلاج المصروف له مع اقتناء كمية كافية من العلاج المصروف يكفي لرحلة الحج، مشددةً على أهمية الابتعاد عن المصابين بالجدري المائي أو الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية.


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