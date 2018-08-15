نصائح طبية لمرضى الأورام خلال موسم الحج

المواطن - واس
وجهت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود رسالة توعوية لمرضى الأورام الراغبين لأداء فريضة الحج إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج و اتباع إرشاداته قبل أداء الفريضة.
وأكدت المدينة الطبية الجامعية في رسالتها على استخدام القناع الطبي الواقي، وارتداء إسوارة تحمل اسم المريض و عمره والعلاج المصروف له مع اقتناء كمية كافية من العلاج المصروف يكفي لرحلة الحج، مشددةً على أهمية الابتعاد عن المصابين بالجدري المائي أو الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية.
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