نصائح طبية لمرضى الأورام خلال موسم الحج

المواطن - واس

وجهت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود رسالة توعوية لمرضى الأورام الراغبين لأداء فريضة الحج إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج و اتباع إرشاداته قبل أداء الفريضة.

وأكدت المدينة الطبية الجامعية في رسالتها على استخدام القناع الطبي الواقي، وارتداء إسوارة تحمل اسم المريض و عمره والعلاج المصروف له مع اقتناء كمية كافية من العلاج المصروف يكفي لرحلة الحج، مشددةً على أهمية الابتعاد عن المصابين بالجدري المائي أو الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية.