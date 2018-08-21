نصائح لتجنب فتح الرسائل المشبوهة على الإيميل

المواطن - متابعة

تعتبر أبرز الطرق التي يتبعها الهاكرز ومجرمو الإنترنت لسرقة بياناتك أو حساباتك البنكية هي رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة، وذلك من أجل الضغط على روابط مهكرة، لذلك عليك أن تكون حذرًا بشكل كاف عند التعامل مع أي رسالة واردة داخل البريد الإلكتروني.

ويوجد هناك 306 مليارات رسالة مشبوهة يوميًّا يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وفيما يلي بعض النصائح.

– الرسائل الضارة تأتي في شكل ملفات مختلفة مثل DOC –.XLS –.PDF –ZIP أو مجرد رابط.

– تأكد من عنوان البريد الإلكتروني الذي استلمت منه الرسالة وتأكد من هوية المرسل قبل فتح الرسالة.

– تحقق من صياغة الرسالة لأن القراصنة دائمًا ما تكون رسائلهم مليئة بالأخطاء اللغوية.

– إذا كان البريد الإلكتروني يدعي أنه من البنك الذي تتعامل معه لا تقوم بإدخال أي بيانات قبل الرجوع للبنك.

– إذا قمت بالضغط على الملف أو الرابط عليك التراجع على الفور وبعدها استخدام برامج مكافحة الفيروسات للكشف عن البرامج الخبيثة.