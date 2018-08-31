نصائح لحماية الطفل من نقص المغذيات ومن البدانة

المواطن - متابعة

تهدد اضطرابات الطعام الأطفال بزيادة الوزن وبنقص بعض المغذيات الأساسية في مرحلة النمو. وترتبط هذه الاضطرابات بتناول الكثير من الوجبات السريعة مثل البيتزا والمخبوزات الجاهزة. وتقدر إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2013 عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ولديهم وزن زائد بحوالي 42 مليون طفل حول العالم، يعيش ثلثهم في الدول النامية.

وخلال مرحلة المراهقة وما قبلها يتزايد استهلاك الأطفال للأكلات غير الصحية، التي تزيد الوزن، ولا تلبي احتياجات النمو. إليك مجموعة من الإجراءات التي يمكنك القيام بها لحماية طفلك من نقص المغذيات ومن البدانة:

* قدم لطفلك باستمرار وجبات غذائية متوازنة، ولا تستسهل تقديم الوجبات السريعة والجاهزة.

* احرص على تقديم الحليب والجبن والأطعمة التي تحتوي على الطحينة أو السمسم إلى جانب الخضراوات الورقية لضمان حصول الطفل على الكالسيوم.

* قدم لطفلك الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين، مثل: البيض واللحوم والمكسرات والبقول.

* احرص على تقديم الفواكه باستمرار كوجبات خفيفة، أو من خلال الميلك شيك.

* راقب كمية الحلوى والشوكولاتة والبسكويت والكعك التي يأكلها الطفل، ولا تسمح بالإفراط في تناولها.

* تحدث مع طفلك باستمرار عن التغذية الصحية، وكن قدوة في إجراء التعديلات الغذائية على طعامك.