نصائح للحجاج لتجنب حالات التسمم وضربات الشمس

المواطن - واس

كثفت وزارة الصحة من رسائلها التوعوية داخل المرافق الصحية حول مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة ، التي تقدم من خلالها العديد من النصائح والإرشادات الصحية لضيوف الرحمن ضمن حملتها التوعوية #حج_بصحة.

وركزت الوزارة اهتمامها في تلك الرسائل على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج ، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي، حيث صممت تلك الرسائل التوعوية في لوحات تضمنت رسومات مبسطة ورسائل قصيرة بعدة لغات تشتمل على نصائح وإرشادات للحجاج تدعوهم للتمشي بها تجنباً لحالات التسمم الغذائي وضربات الشمس.

ووزعت “الصحة” تلك اللوحات على المرافق الصحية ، وتم نشرها في مواقع بارزة لإيصال الرسائل التوعوية لضيوف الرحمن لضمان الحج الصحي.

ومن ضمن تلك الرسائل ، رسالة ” الوقاية من التسمم الغذائي ” التي تشدد على أهمية نظافة اليدين والأواني وغسل الفواكه والخضروات والتأكد من صلاحية الاغذية وتجنب الباعة المتجولين وضرورة تغطية الأكل وغيرها من الإرشادات التي دوّنت بعدة لغات لتجنب التسمم الغذائي.

كما تضمنت الرسائل ، رسالة توعوية لتجنب ضربات الشمس وتشدد من خلالها على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس ، والابتعاد عن الزحام والحر ، واستخدام المظلات.

وكانت الصحة قد كثفت من رسائلها التوعوية في موقعها الالكتروني ، متضمنة أنواع اللقاحات المطلوبة قبل الحج ، وإرشادات أثناء الحج ، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة وكيفية التعامل معها بالحج ، وللمرأة والطفل .