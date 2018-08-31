نصائح مسائية من عائض القرني

المواطن - الرياض

قدم الشيخ الداعية عائض القرني نصائح مسائية لمتابعيه والمسلمين.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “انشروا الأمل في النفوس، وبثوا التفاؤل في الأرواح، وأطلقوا الطمأنينة بين الناس في ساعات الأزمات، وبشّروا عباد الله باليُسر بعد العُسر، والفَرَج بعد الكرب؛ لأن فَرَج الله قريب، وحبله واصل، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا”.

وتابع: “تذكروا دائمًا قوله سبحانه: {لا تقنطوا من رحمة الله}”.