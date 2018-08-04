نصراوي للجماهير: لاعب علينا ولاعب على آل سويلم

المواطن - مروة نبيل

حث مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، عبدالله بن زنان، جماهير العالمي بالمشاركة في مبادرة ادعم ناديك بكثافة، من أجل التكفل بقيمة صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجه عبدالله بن زنان رسالة إلى محبي العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “جماهير النصر تبقى للنصر لاعبان في مراكز مهمة ولكي تكتمل الفخامة فإدارة النصر ممثلة في الأستاذ سعود آل سويلم ستتكفل بلاعب”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي النصر رسالته لمحبي العالمي، قائلًا: “واللاعب الآخر ستتكفل به جماهير الوفاء من خلال مبادرة ادعم ناديك الليلة ستجلبون للنصر قيمة لاعب بإذن الله أثق بالله ثم بكم”.

وأرفق عبدالله بن زنان تغريدته عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بهاشتاق لاعب علينا ولاعب عالسويلم، ونشر صورة توضح طريقة المشاركة في مبادرة ادعم ناديك.

يُذكر أن إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم نجحت في حسم صفقة النيجيري أحمد موسى المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي لصالحها، لمدة 4 سنوات.