نصراوي يُطمئن الجماهير: إدارة ناديكم محترفة

المواطن - مروة نبيل

طمأن مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، عبدالله بن زنان، الجماهير بشأن الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عبدالله بن زنان عبر حسابه على “تويتر”: “جماهير النصر: إدارة ناديكم إدارة محترفة تتعامل بذكاء مع كافة الملفات وتعرف ماذا تفعل وتعرف متى تتقدم بكل خطوة”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي النصر تغريدته قائلًا: “نصركم في أمان وهناك الكثير من العمل لأجلكم .. لا تستمعوا لأحد وما تريده إدارة النصر ستفعله وضمن حدود كرة القدم وأعرافها الدولية”.

ونجحت إدارة نادي النصر مؤخرًا في حسم صفقة النيجيري أحمد موسى لصالحها، ودخلت في صراع مع الهلال على عمر عبدالرحمن عموري، وجوناس أوليفيرا، حيث تُؤكد التقارير أن الأول اقترب من الزعيم، في حين أصبح الثاني على بُعد خطوة من العالمي.