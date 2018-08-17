نصف مليون رسالة واتصال لخدمة مستفيدي سكني خلال عام

المواطن - الرياض

كشفت بيانات وزارة الإسكان عن إجراء القائمين على برنامج “سكني” أكثر من نصف مليون اتصال هاتفي ورسالة نصية للمستفيدين من البرنامج خلال عام، وذلك بهدف إطلاعهم على الخيارات السكنية التي توفرها الوزارة، إضافة إلى دعوتهم لزيارة المشروعات التي أطلقتها في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لـ”سكني” نحو 2.6 مليون زائر.

وأظهرت بيانات برنامج “سكني”، أنه تم إجراء 184.706 اتصالات هاتفية للمستفيدين المسجلين على قوائم الوزارة، فيما بلغ عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها 315.628 رسالة نصية، تشمل التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والخيارات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى تعريفهم بالمشروعات التي تطرحها الوزارة البالغ عددها 46 مشروعًا تحت الإنشاء، و20 للوحدات السكنية الجاهزة، بحسب وكالة “واس”.

وأكّدت الوزارة أن عملية التواصل مع المستفيدين تهدف إلى تعريفهم بما يوفره برنامج سكني، وإطلاعهم على المستجدات وتتم بشكل مستمر ضمن جهود القائمين على البرنامج في تقديم الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة للمستفيدين، مبيّنة أن جميع قنوات التواصل متاحة للمستفيدين من خلال الرسائل النصية والاتصال المباشر، أو الرد على استفساراتهم من خلال حساب “العناية بالمستفيدين” في تويتر، أو تلقي المكالمات الهاتفية على الرقم المجاني للوزارة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” تم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وشهد الأربعاء الماضي الإعلان عن الدفعة الثامنة من البرنامج بتخصيص أكثر من 28 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 أكثر من 182 ألف تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 60 في المائة من مستهدف البرنامج خلال العام 2018، تتوزع على 66400 قرض عقاري مدعوم، و52011 أرضًا سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء.