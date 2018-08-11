نصيحة من الحصيني بعد استطلاع هلال ذي الحجة 1439

المواطن - الرياض

بعد إعلان المحكمة العليا أن يوم غد الأحد غرة شهر ذي الحجة، قدم الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني نصيحة إلى المسلمين.

ونصح الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر”: “أحيوا سنة التكبير.. في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

وأعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

وبحسب ما أعلنت المحكمة العليا يكون يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس هو يوم عرفة، ويوم الثلاثاء 21 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.