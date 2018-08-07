نصيحة من عائض القرني للتخلص من القلق والهم والأمراض النفسية

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أنه لا هدوء، ولا راحة، ولا أمن، حتى تصلي الصلوات الخمس في وقتها.

وشدد القرني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن الصلاة هي ركن السعادة، وبوابة الفلاح، وطريق الفوز، وجسر النجاة، وهي أعظم دواء للقلق، والهم، والحزن، والأمراض النفسية.

وأضاف القرني في تغريدة أخرى: “ومن الليل فسبّحه.. إذا نام الناس فسبّح الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لتنفرد بعبودية التسبيح وقت الغفلة فتكون متميزًا فائزًا، سبحان الذي بسط الرزق لعباده، ووسّع عطاءه على خلقه، وأفاض على من سأله ومن لم يسأله، ووصل برّه وإحسانه إلى كلّ مخلوق”.