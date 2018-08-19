نصيحة من عائض القرني للمسلمين قبل يوم عرفة

المواطن - الرياض
وجه الشيخ الداعية عائض القرني نصيحة إلى المسلمين قبل ساعات من يوم عرفة.
وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إياك أن تُسيء الظن بربك فإنه يغفر الذنوب لمن استغفر ويتوب على من تاب فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين”.
وأضاف القرني في تغريدة أخرى: “قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: (يُكفّر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسن له”.
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