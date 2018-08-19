نصيحة من عائض القرني للمسلمين قبل يوم عرفة

نصيحة من عائض القرني للمسلمين قبل يوم عرفة

2018/08/19
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الداعية عائض القرني نصيحة إلى المسلمين قبل ساعات من يوم عرفة.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إياك أن تُسيء الظن بربك فإنه يغفر الذنوب لمن استغفر ويتوب على من تاب فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين”.

وأضاف القرني في تغريدة أخرى: “قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: (يُكفّر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسن له”.


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