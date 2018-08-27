نصيحة من ملياردير: النجاح في جملة واحدة

المواطن - الرياض

رغم أن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون عانى في طفولته من عسر القراءة، إلا أنه نجح في تحقيق الكثير من النجاحات في حياته، ليقيم الآن في جزيرته الخاصة ويؤسس شركة فيرجن الشهيرة.

وعانى برانسون في طفولته من صعوبة القراءة، وكان أداؤه في المدرسة سيئًا، ولكن على الرغم من المصاعب التي مر بها فقد حوّل كل الصعاب إلى أدوات قوة تعمل لصالحه، وهو ما دفعه لتشجيع الشباب على مواجهة الصعاب، ويستعيد سيرته كيف أنه عانى طفلًا ليصبح اليوم قائدًا لشركة عالمية تعمل في الموسيقى وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى شركة طيران ومشروع للفضاء.

ولدى الملياردير نصيحة واحدة مكررة للكل، وهي: “لا تستسلم”، حيث يحكي على موقع شركته فيرجن: “لقد كانت هناك العديد من الأوقات في حياتي التي تم تتفيه أفكاري فيها.. فالأصدقاء والأهل والأشخاص الذين هم حولي، وطبعًا ليس الكل، لم يكونوا يرون الإمكانيات التي أراها في نفسي. لكن هذا لم يعوقني، والسبب ببساطة أن الآخرين لا يعتقدون في أفكارك منذ البداية، وهذا لا يعني أنها بلا قيمة.. وفي حالتي فقد قادني هذا الأمر إلى النجاح أكثر فأكثر”، بحسب ما نقلت “العربية”.

ويعتقد برانسون أنه دائمًا ولكل شيء ثمة فرصة ثانية في الحياة، وإذا ما تنازلت أو شعرت باليأس، فأنت لا تعرف أبدًا ما سوف تحققه في النهاية.

وأضاف: “تخيل أين ستكون جي. كي. رولينغ، إذا لم تستمر وتثابر عندما لم يشعر الآخرون بعظمة ما تكتب.. فقد تم رفض هاري بوتر وحجر الفيلسوف 12 مرة من الناشرين، وتم إخبارها بعدم ترك وظيفتها اليومية. وأيضًا تذكروا أديسون الذي أخفق آلاف المرات في اختراع المصباح الكهربائي.. إذا تخلى عن حلمه كنا سنكون جميعنا في الظلام”.

بالنسبة له برانسون فبعد فشله في المدرسة، وبدلًا من أن تصبح هذه النقطة مصدر ضعف له، على العكس شكلت مصدر قوة، وحيث تعلم أن يحب كل شيء على بساطته من خلال معاناته مع عسر القراءة، وهو مبدأ العمل الذي أسس عليه شركة فيرجن.

ويؤمن برانسون اليوم بأن كل شخص يستطيع أن يكتب مستقبله الشخصي، وأنه لا أحد يحصل على الأشياء التي يريدها منذ الوهلة الأولى، إذ يجب أن نتعلم من الأخطاء التي تصقلنا فكل البشر يستحقون فرصة ثانية.