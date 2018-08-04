نصيحة مُجربة من سليمان الراجحي إلى رواد الأعمال

نصيحة مُجربة من سليمان الراجحي إلى رواد الأعمال

2018/08/04
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدم رجل الأعمال سليمان الراجحي نصيحة إلى رواد الأعمال.
وقال الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الأفكار الجديدة على بيئتك قد تواجه عدم قناعة من حولك، بل قد تستغرق وقتًا لإقناع فريق العمل الذي سيعمل معك”.
وشدد الراجحي على أنه: “حتى تكون مقنعًا عليك أن تتعمق في فكرتك حتى لو اضطررت للسفر إلى دول متعددة، وتضع لك بصمة خاصة تناسب بيئتك”.
وكشف الراجحي: “هذه الطريقة جربتها شخصيًا في عدد من المشاريع”.


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