نظام نور يتيح للمنقولين من الوظائف الإدارية تعديل الرغبات قريبًا

المواطن - سعد البحيري

من المقرر أن يتيح نظام نور للمعلمين المنقولين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية ترتيب الرغبات خلال الأيام القادمة.

وقال حساب تحويل الإداريين إن بعض المعلمين المنقولين تلقوا رسائل هاتفية جاء فيها : أخي المتقدم للعمل التعليمي نبارك لك صدور قرار انتقالكم من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية ، سيتم رفع بياناتكم على نظام نور لترتيب الرغبات خلال الأيام القادمة.

وأشار الحساب إلى أن إدارات التعليم بدأت في فتح الرغبات لمنسوبيها الموجهين إليها خلال هذا اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء داعيًا الجميع لمواصلة العمل في مدارسهم القديمة إلى أن يتم توجيهك للمدرسة الجديدة ثم إخلاء الطرف ثم المباشرة.

وكان هذا اليوم شهد عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم تمهيدًا لبدء العام الدراسي وعودة الطلاب الأحد المقبل.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رحب بالمعلمين في تغريدة له عبر تويتر قال فيها : أرحب بكافة زملائي منسوبي أسرة التعليم في أول يوم عمل مع بداية العام الدراسي الجديد.. وأسأل الله أن يجعل عامهم حافلاً بالعطاء والنجاح والتوفيق والسداد لخدمة أبنائنا طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي في ظل رعاية قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

يُذكر أن موقع نظام نور يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.