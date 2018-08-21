نظرية عملية تؤكد وجود الجليد المائي على القمر

المواطن - متابعة

كشف مجموعة من العلماء أن جليد المياه يمكن أن يوجد في أعماق قطبي القمر.

ونُشر هذا الاعتقاد في ورقة بحثية حديثة بدورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، إذ لا تتعرض أقطاب القمر لأشعة الشمس، مما يجعلها مظلمة وباردة بشكل لا يصدق.

وبحسب موقع cnet الأميركي، كانت درجات الحرارة في هذه المناطق عادة تزيد عن- 260 درجة فهرنهايت في الماضي، ووجد العلماء أدلة غير مباشرة أن القطب الجنوبي قد يحتوي على جليد السطح، ولكن من الممكن أن تكون هذه الملاحظات نتيجة لظواهر أخرى.

ولإظهار أن هناك بالتأكيد جليدًا في القطبين، استخدم العلماء بيانات من وكالة ناسا التي جمعتها من أداة تصوير M3 أثناء مهمة أطلقت في عام 2008 على متن المركبة الفضائية تشاندرايان، وأداة التصوير تمتلك القدرة على قياس الأطوال الموجية للضوء، وهذا يوفر للعلماء طريقة لتحديد تركيبة المواد، وتلك الأداة ساعدت في اكتشاف الماء على القمر في عام 2009.