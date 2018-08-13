نقاط مهمة من مستشار مالي لأصحاب المشروعات الخاصة

المواطن - الرياض

أكد عاصم الرحيلي، ‏المستشار المالي، أنه إذا كان صاحب الوظيفة يعيش عبودية للجهة التي يعمل بها، أيضًا صاحب المشروع الخاص يعيش عبودية لعملائه، بل إنها تكاد تكون أشد عبودية من الوظيفة، موضحًا أن السبب هو ارتباط الشخص بمشروعه ليل نهار، وسيعيش خوف تقلبات السوق ومفاجآته.

وتابع الرحيلي في تغريدات له عبر “تويتر”: “إذا كنت تفكر ببدء مشروعك الخاص وبرأس مال بسيط فالغالب أنك ستقوم بكل المهام: مهام مدير الموارد البشرية والمحاسب والمدير المالي ومدير التسويق وكل المهام المتعلقة بمشروعك، وقد تكون غير ملم بكل هذه الوظائف والمهام، وهذا يقلل احتمالية نجاح مشروعك”.

واستكمل: “بينما إذا كنت مبدعًا في مجال معين وتحصل على دخل عالي مقارنة بالمجتمع المحيط بك كنتيجة لتميزك الوظيفي وتستطيع استقطاع الفائض واستثماره في شركات قائمة أثبتت نجاحها، فأنت بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، أمان أعلى في الوظيفة من المشروع وأيضًا استثمار مدخراتك في مشروع قائم”.