نقل أكثر من مليوني حاج عبر 1000 رحلة لـ قطار المشاعر المقدسة

المواطن - المشاعر المقدسة
عملت هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة على تهيئة قطار المشاعر لحجِّ هذا العام لنقل أكثر من مليوني حاجٍّ عبر أكثر من ألف رحلة خلال سبعة أيام، وتجهيز تسع محطات موزعة على عرفات ومنى ومزدلفة، واستخدام 60 بوابة للدخول والخروج.
جاء ذلك بحسب ما أشارت الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1439هـ المنشورة اليوم على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء.
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