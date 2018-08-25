ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، مبلغ 142.47 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 130.60 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 124.66 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.85 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.11 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 71.23 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,431 درهمًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 997.31 درهمًا.