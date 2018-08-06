نهاية التقديم على وظائف جامعة بيشة .. الخميس

المواطن - واس

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة أنه سيتم إغلاق باب التقديم على وظائف التعاون للعام الجامعي المقبل 1439- 1440هـ لأعضاء هيئة التدريس الخميس المقبل 27 ذو القعدة 1439هـ، التي تتيحها الجامعة لسد احتياج الكليات في مختلف التخصصات.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني, أنه جرى إطلاق برنامج “تعاون” منذ شهرين عبر البوابة الإلكترونية للعمادة، ليتم عن طريقها استقبال طلبات التعاون بهدف توحيد إجراءات التقديم واختيار المتعاونين, مشيرًا إلى أن التعاون يشمل الذكور والإناث.

وأبان أن من يرغب بالتعاون إدخال بياناته من خلال البرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون للكليات لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات اللازمة لعملية التعاون, لافتًا الانتباه إلى أن هناك عدة عناصر للمفاضلة تعتمد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.

وأفاد الدكتور القرني أن باب التعاون يعد فرصة لجميع الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس, داعيًا الراغبين في التقدم الاطلاع على دليل التعاون على موقع العمادة على الشبكة العنكبوتية (هنا).