نواف التمياط رئيسًا لاتحاد القدم بعد استقالة عزت

المواطن - محمد سمعه

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، مع تعيين نائبه نواف التمياط رئيسًا موقت لاتحاد الكرة.

وكان عادل عزت ذكر خلال تواجده مع الإعلامي وليد الفراج في الأستوديو التحليلي لمباراة الهلال والاتحاد، أنه تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة السعودي من أجل التركيز على تجهيز ملف جيد للترشح لرئاسة اتحاد آسيا لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

كما أكد عزت أن نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي سيتولى رئاسة اتحاد القدم بشكل مؤقت حتى يتم عقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق إقامة انتخابات طبقًا للوائح الفيفا.