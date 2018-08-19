نواف التمياط .. مستعد ويتمنى ابتسام الحظ له

المواطن - محمد سمعه

تولى نواف التمياط ، نجم الكرة السعودية السابق، رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفًا للدكتور عادل عزت، والذي أعلن استقالته من منصبه قبل انطلاق مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد.

ويذكر أن نواف التمياط كان يعمل كنائب لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الماضية، منذ تولى عادل عزت رئاسة اتحاد القدم.

ويأمل نواف التمياط في أن يبتسم الحظ له بعدما تولى مهمته الجديدة، وهي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أنه سيكون مسؤولًا عن العديد من الملفات المهمة في اتحاد الكرة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد 2018- 2019.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر اليوم الموافقة على استقالة عادل عزت من منصبه كرئيس للاتحاد، مع الموافقة على تعيين نواف التمياط كرئيس للاتحاد بشكل مؤقت حتى تتم إقامة انتخابات جديدة طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن نواف التمياط كان مسؤولًا عن فريق العمل والذي قام بإعداد وتجهيز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

كما تواجد نواف التمياط مع بعثة المنتخب السعودي في روسيا، أثناء مشاركتها في مونديال 2018، حيث تحدث بعد مواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية قائلًا بأن الأخضر أخطأ واستغل منتخب روسيا الأخطاء والتي مكنته من الفوز.

كما أن نواف التمياط أكد بعد نهاية مباراة روسيا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، أن المنتخب السعودي عليه تحسين بعض الجوانب الفنية لديه، بجانب تقوية وتحسين قدراته الدفاعية.

يذكر أن نواف التمياط يُعد واحدًا من نجوم نادي الهلال حيث حقق العديد من الألقاب مع الزعيم مثل الفوز بلقب الدوري السعودي في خمس مناسبات، كما نال نواف التمياط لقب دوري أبطال آسيا في عام 2000 مع الهلال.

كذلك شارك نواف التمياط في مونديال 2002 مع المنتخب السعودي، وفي مونديال 2006 بألمانيا.