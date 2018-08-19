نواف العابد .. يضع خطة ماكرة للتخلص من نحسه

المواطن - محمد سمعة

عانى النجم نواف العابد جناح نادي الهلال في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الإصابة والتي أفقدته الكثير من مستواه، بالإضافة إلى أنه لم يشارك مع الزعيم في باقي مباريات الموسم الماضي.

ويذكر أن المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال كان استبعد اللاعب نواف العابد من قائمة الفريق والتي ستواجه نادي الاتحاد.

ويرغب نواف العابد في التألق والاستعداد بشكل جيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد، بدنيًا وفنيًا ونفسيًا، خاصة أن الإصابة والتي تعرض لها في ركبته في أول العام الحالي كلفته الكثير وجعلته يفقد الكثير من مستواه.

كما أن نواف العابد سيصر الإصرار الكبير على قيادة الزعيم للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، مع التركيز على تسجيل الأهداف الحاسمة لصالح نادي الهلال.

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، كان قرر استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر والتي شاركت في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، على الرغم من كون نواف العابد ساهم بشكل كبير في صعود الأخضر إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

تواجد نواف العابد في العاصمة البريطانية لندن والتقط صورة تذكارية مع كأس السوبر السعودي، بعد فوز نادي الهلال بها بالأمس على حساب العميد بهدفين مقابل هدف.

سافر نواف العابد في الفترة الماضية إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية والعملية الجراحية اللازمة في ركبته بعد تعرضه للإصابة.

وفي حال نجح نواف العابد في العودة إلى مستواه المعهود سيكون عنصرًا فعالاً لنادي الهلال من الناحية الهجومية، خاصة أن الزعيم يحتاج لكافة نجومه وذلك من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات في موسم 2018-2019.

سجل نواف العابد من قبل هدفًا للمنتخب السعودي في شباك منتخب الإمارات في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا، حيث فاز وقتها منتخب الإمارات بنتيجة هدفين لهدف.