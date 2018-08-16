نواف العابد يُثير قلق الجماهير.. ويطير إلى إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

وصل نواف العابد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مدينة برشلونة الإسبانية، برفقة إخصائي العلاج البرتغالي فيليب رودريغوس.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نواف العابد سيُجري فحوصًا طبية، وذلك بعد أن عاودته الآلام في موضع إصابته السابقة.

وأثار نواف العابد قلق جماهير الهلال والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد، وخضع لفحوصات طبية في عيادة بوبا العربية، بعدما عاودته الآلام مُجددًا، قبل أن يضطر إلى السفر لإسبانيا.

ومن المتوقع أن يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، لمزيد من الفحوصات الطبية، للاطمئنان على إصابته وتحديد مدة التأهيل التي يحتاجها، من أجل العودة إلى المستطيل الأخضر.

وكان نواف العابد قد خضع، في شهر يناير الماضي، لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته بالعضلة الضامة في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الفترة الماضية.