نواف العابد يُشعل أجواء الهلال الاحتفالية

المواطن - مروة نبيل

نواف العابد حرص على التواجد في العاصمة البريطانية لندن، من أجل مؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الاتحاد.

وعلى الرغم من سفر نواف العابد إلى إسبانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد أن عاودته الآلام في مكان إصابته السابق، إلا أنه فاجئ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالتواجد في ملعب “كوينز بارك رينجرز”، لمساندتهم في مباراة السوبر السعودي.

واحتفل نواف العابد مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالفوز على الاتحاد والحصول على لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد نهاية المباراة وأشعل الأجواء مع زملائه بالفريق.

وحرص نواف العابد على الاحتفال بلقب السوبر السعودي مع الوافد الجديد عمر عبد الرحمن عموري بطريقته الخاصة، حيث حمل اللاعب الإماراتي على الأعناق، وتفاعلوا مع الجماهير في المدرجات.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وأشادوا بتصرفات نواف العابد سواء مع عموري أو لاعبي الهلال.

وقام نواف العابد بالتقاط الصور التذكارية بكأس السوبر السعودي مع اللاعبين ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر.

ويغيب نواف العابد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر يناير الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية في العضلة الضامة بالعاصمة الفرنسي، ورغم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، إلا أن الآلام عاودته مرة أخرى.