نيابة عن الملك .. الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام

المواطن - مكة المكرمة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم ، كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي جرياً على العادة السنوية التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام .

وتم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وكبير السدنة الدكتور صالح الشيبي تمهيدا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الحالي.

يشار إلى أن كسوة الكعبة المشرفة تصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي تم صبغه باللون الأسود ، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، ويوجد بالثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمتراً وبطول 47 متراً ، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية ، وتتكون الكسوة من 5 قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة تمثل الستارة التي توضع على باب الكعبة المشرفة.

وفي نهاية مراسم التوقيع تسلم أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه فيلما يحكي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.