نيرمين محسن الزهراني تغضب جمهورها بصورة جريئة

نيرمين محسن الزهراني - صورة من تويتر

المواطن - الرياض

عبر عدد من متابعي ومحبي الفنانة نيرمين محسن الزهراني عن صدمتهم بعد تداول صورة جريئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نيرمين محسن الزهراني في صورة مع مجموعة من الأشخاص بينهم عدد كبير من الرجال وهي تدخن الشيشة.

وبالرغم من أن الصورة لم تؤكد أن نيرمين محسن الزهراني كانت تدخن الشيشة وقت التقاطها إلا أن المغردين أكدوا هذا الأمر معبرين غضبهم من مجاهرتها بهذا الأمر.

ودشن المغردون وسمًا على تويتر بعنوان” نيرمين محسن الزهراني تشيش” انتقدوا فيه هذه الجرأة والتطاول على قيم المجتمع.

والمعروف أن نيرمين محسن هي ممثلة شابة من مواليد 18 مارس 1993، اشتهرت بشكل واسع بعدما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012 ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

ولدت نيرمين محسن الزهراني في المملكة وعاشت في سوريا سنوات الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة، ثم انتقلت إلى الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية.

بدأت نيرمين محسن الزهراني التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع سامر المصري. وبعد هذا المسلسل اختارها ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل مرايا 2011 وقامت بالمشاركة بأدوار صغيرة خلاله.

في 2014 شاركت نيرمين محسن الزهراني بعدد من المسلسلات، وظهرت في المسلسل الكويتي الحب سلطان حيث أدت دور الفتاة الحالمة التي تبحث عن الرومانسية رغم الظروف العائلية التي تمرّ بها.

وفي يوليو 2014، وقفت نيرمين محسن الزهراني على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتأدية العمل المسرحي الأول في مشوارها المهني في مسرحية بنات الأكاديمية (أكاديمية نادية) من إخراج المصرية بسنت حمدي.

شاركت نيرمين محسن الزهراني في 2018 في مسلسل العاصوف من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.