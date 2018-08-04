نيزك ينفجر بقوة 2.1 كيلو طن قرب قاعدة عسكرية أميركية

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اخترق نيزك الغلاف الجوي للأرض الشهر الماضي، وانفجر قرب قاعدة أميركية مخصصة لرصد الصواريخ، لكن الواقعة بقيت طي الكتمان العسكري، حتى كشفتها تصريحات علمية مؤخرًا.

وأكدت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، اليوم السبت، أن نيزكًا انفجر بقوة 2.1 “كيلو طن” في سماء جزيرة غرينلاند، حيث يحتفظ سلاح الجو الأميركي بقاعدة إنذار مبكر.

و”الكيلو طن” وحدة قياس تعادل ألف طن، وتستعمل لقياس قوة انفجار القنبلة النووية، وعلى سبيل المثال بلغت قوة القنبلة النووية في هيروشيما عام 1945 حوالي 13 كيلو طن.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” في 25 يوليو الماضي: إنها رصدت جسمًا غير محدد يسير بسرعة 24.4 كيلومتر في الثانية انفجر في الغلاف الجوي فوق غرينلاند، في منطقة تبعد 43 كيلومترًا شمال القاعدة العسكرية.