نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا ينجو من الموت بأعجوبة .. شاهد لحظات الرعب

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نجا نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا من الاغتيال أمس السبت بعد أن فشلت محاولة للتخلص منه باستخدام طائرة من دون طيار.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا فيما هرع رجال الحرس الرئاسي لحمايته وتأمين خروجه من الموقع.

وسمع في المقطع دوي انفجار واتجهت أنظار الجميع إلى السماء حيث كانت طائرة من دون طيار تلقي حمولتها من المواد المتفجرة التي سقطت بعيدًا عن نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا والمسؤولين الذين احتشدوا حوله.

وقطع رئيس فنزويلا خطابه الذي كان يلقيه أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس أمس السب وتم تأمين انتقاله إلى موقع آمن.

وقال رئيس فنزويلا عقب الحادث: “كل شيء يشير إلى مؤامرة يمينية مرتبطة بكولومبيا وولاية فلوريدا الأميركية حيث يعيش العديد من المنفيين الفنزويليين”.

والمعروف أن نيكولاس مادورو ولد في 23 نوفمبر 1962، كاراكاس، وشغل منصب وزير خارجية فنزويلا بين 2006 – 2013.

نيكولاس مادورو الذي عينه الرئيس هوغو تشافيز في 10 أكتوبر 2012، أي بعد ثلاثة أيام من فوزه في الانتخابات الرئاسية، نائب رئيس خلفاً لإلياس خاوا، باشر منصبه في الثالث عشر من الشهر نفسه مع الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية.

في 8 ديسمبر 2012 أعلن تشافيز في خطاب متلفز مباشر أن السرطان قد عاوده، وقال إن نيكولاس مادورو هو المخول دستوريًا بتسيير أمور الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يستطع تشافيز نفسه القيام بمهامه، وطلب من الشعب انتخاب مادورو رئيساً للبلاد. وهذه أول مرة يسمي فيها تشافيز خلفاً له.

وفي 14 أبريل 2013، انتخب نيكولاس مادورو رئيسًا لفنزويلا.