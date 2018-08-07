نينو جديد في المملكة.. موسم أمطار جيد ونادر تكراره

المواطن - الرياض

أكدت تباشير قراء الطقس، وجود موسم ممطر لهذا العام بعد سلسلة مؤشرات قال عنها هواة الطقس: إنها “تتشابه مع المواسم الممطرة التي مرت بها البلاد خلال الـ40 عامًا الماضية”.

ويبدأ موسم الأمطار في السعودية خلال شهر أكتوبر القادم 2018، وهو بداية الحالات الممطرة التي يتوقعها خبراء الطقس، لتمتد لنوفمبر وديسمبر، وتعم فيه الأمطار كما هو متوقع.

وقال نادر السليمي، وهو من هواة تتبع الطقس وباحث في تاريخ الحالات المطرية: إنهم يتابعون إشارات بعيدة المدى لتوقعات الأمطار، خلال الموسم القادم، الذي يبدأ في أكتوبر 2018، وهي إشارات إيجابية بعد النظر لعدة مواقع ومعطيات تهتم بالتوقعات البعيدة.

ولفت السليمي إلى أنه بالرجوع للأرشيف تأتي ظاهرتا النينو والانينو، فيما مضى للسنوات الماضية، وعلى مدى أعوام ماضية تتضح ملامح الموسم القادم، وهو يعتبر ثالث موسم يأتي بعد تسجيل نينو قوي عام 2015، بحسب “العربية”.

وأضاف السليمي: “أرشيفنا للحالات الجوية يعطي مؤشرات رائعة لموسم مطير، بتتبعي للسنوات الممطرة والحالات التي تسبقها”.

وتابع نادر السليمي: “الصيف الحالي في السعودية، يعتبر أقل حرارة، ولم تسجل ارتفاعات كبيرة، ونحن نعيش في شهر أغسطس، وهو أحر أشهر السنة، وفيه يستدل على الموسم القادم للأمطار، ولا تزال درجات الحرارة تتراوح في بداية الأربعين المئوية، ولا ترتفع فوقها وهي مؤشر لموسم جيد”.

وخلال تتبع المواسم الممطرة، تكون شبيهة بهذه الحرارة المسجلة، بالإضافة لمؤشرات احترار المحيطات وتأثيراتها على أمطار الجزيرة العربية.

وأردف السليمي: “كل المؤشرات الحالية وهي بعيدة المدى، تشير لحالة نينو أفضل من سابقيه وسنة ممطرة شبيهة بسنوات المطر والربيع في ١٤١٨، وهي قراءة أولية، وسيكون هناك قراءة رئيسية مع اقتراب شهر أكتوبر القادم”.