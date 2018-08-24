هاتفك الذكي بطيء.. عملة بتكوين ربما تكون السبب!

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وجد خبراء متخصصون في مجالات الحماية السيبرانية تفسيرًا للحالات غير المبررة لبطء أجهزة الهواتف الذكية، حيث أكدوا أن هذا العيب قد يرجع لاختراق الجهاز واستخدامه في بعض الأعمال التي تتعلق بالعملات الافتراضية.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بعض العلامات على بطء الأجهزة مثل نفاد شحن البطارية بنسق أسرع من المعتاد، قد يكون ناتجًا عن عملية اختطافه لصالح عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في نوع جديد من الهجمات السيبرانية يسمى “cryptojacking”.

ويحذر خبراء الأمان من التطبيقات الضارة التي قد تحتوي على تعليمات برمجية مخفية يمكنها الاستيلاء على معالج جهازك وتعيينه للعمل لصالح هؤلاء المجرمين.

وبالنسبة لمالكي الهواتف الذكية، مع استغلال الهواتف الذكية لصالح عملة بتكوين وغيرها، يؤدي إلى إبطاء تشغيل الهاتف ويجعله دافئًا، كما أنه يؤدي إلى صعوبات واضحة أمام معالج الجهاز، وهو ما قد يوصف بأقل الأضرار المتوقعة.

وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة سخونة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى درجة تعرضها للتلف أو الانفجار.