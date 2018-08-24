هاكرز يربحون 500 ألف دولار بتهديد مشاهدي المحتويات الإباحية

المواطن - متابعة

تهدف عملية احتيال جديدة مثيرة للقلق، خداع المستخدمين لدفع فدية من عملات البيتكوين، ليحقق القراصنة كمًّا هائلًا من النقود حتى الآن.

وبحسب تقرير حديث على موقع “ديلي ميل”، ربح المحتالون عبر الإنترنت 500 ألف دولار تقريبًا من رسائل البريد الإلكتروني “sextortion”، حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن تلقي رسائل هذا الشهر تشتمل على كلمة مرور استخدموها في الماضي.

ويدّعي المرسل أنه اخترق الكاميرا الخاصة بهم وقام بتصويرهم أثناء مشاهدتهم لمحتوى إباحي.

وطالبهم بالدفع مع التهديد بإرسال تلك المقاطع للعامة وأهل الضحية وأصدقائه، فيما يقول خبراء الأمن الإلكتروني إن الهاكرز تمكنوا من إحداث ضجة كبيرة لصالحهم على الرغم من بذل أقل جهد ممكن.