هبوط الليرة التركية يضغط على الأسهم الأمريكية

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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستقرة يوم الاثنين مع هبوط الليرة التركية الذي ضغط على أسهم بنوك أمريكية كبرى، وهو ما عوضته مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 14.05 نقطة أو 0.06 بالمائة إلى 25327.19 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.18 نقطة أو 0.08 بالمائة إلى 2835.46 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 8.89 نقطة أو 0.11 بالمائة إلى 7848 نقطة.

وسجلت الليرة التركية هبوطًا قياسيًا ليل الأحد عند 7.24 ليرة مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التعهد بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.