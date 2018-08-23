هجوم بسكين في باريس يخلف قتيلاً ومصابين

المواطن - متابعة

قُتل شخص وأصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم بسكين في ضاحية تراب في العاصمة الفرنسية باريس.

وأطلقت الشرطة النار بعدها على المهاجم.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن المهاجم لقي حتفه، لكنه ذكر لاحقاً أن مصير المهاجم لم يتضح بعد.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن المهاجم صاح مكبراً، لكن الشرطة لم تستطع تأكيد ذلك.

وقال المصدر: لم يُعرف الدافع وراء الهجوم وملابساته والتحقيقات جارية بحسب رويترز.