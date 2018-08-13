هجوم مباغت يقتل عناصر الميليشيا الحوثية غربي تعز

المواطن - واس

شنت وحدات الجيش اليمني، اليوم، هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.‏

وقال مصدر ميداني: إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا في قرية الفضال وجبل ‏الحصن في مديرية مقبنة.

وأسفر الهجوم، وفقًا للمصدر في تصريح لموقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، ‏عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏لها.‏

وفي السياق، اندلعت مواجهات ضارية، بين قوات الجيش اليمني، والميليشيا الانقلابية في ‏الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي محافظة تعز.‏

وتركزت المعارك في مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحي وتبة الخلوة، وامتدت إلى ‏محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران.