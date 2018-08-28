هذا ما قاله عائض القرني عن مصر

المواطن - الرياض

عبر الداعية الشيخ عائض القرني عن حبه لمصر وشعبها مؤكدًا مكانتها الخاصة في قلبه.

وشارك القرني في وسم عبر تويتر بعنوان تعرف إيه عن مصر بتغريدة جاء فيها : كوكبة العصر، وكتيبة النصر،أم الحضارة، ورائدة المهارة،محراب للعباد والأمجاد،علماء وحكماء، وشعراء وأدباء،

ونجباء، وأذكياء، وأوفياء.

وكتب الشيخ القرني عددًا من الأبيات التي تضمنتها قصيدته عن مصر جاء فيها:

يا مصر كل حديث كنت أحفظه

نسيته عند أهل التل والدارِ

جرت دموعي على أعتاب داركم

يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري

وعبر العديد من متابعي الشيخ القرني من مصر والمملكة عن شكرهم له على هذه المشاعر النبيلة التي يكنها لمصر وشعبها.

وكان وسم ” تعرف إيه عن مصر” قد حلق في الترند السعودي بعد ساعات قليلة من تدشينه اليوم وخلاله عبر العديد من المغردين عن مشاعرهم النبيلة تجاه مصر والمصريين.