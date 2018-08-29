هذه الأداة تحميك من أخطار التتبع بمتصفح فايرفوكس

المواطن - متابعة

عادة ما ترتبط عمليات تتبع سلوكيات المستخدم في متصفح الويب بملفات تعريف الارتباط “الكوكيز”، وحتى إذا تم حظر ملفات الكوكيز تمامًا، فإنه يمكن تحديد هوية الكمبيوتر من خلال ما يعرف باسم “بصمة المتصفح”.

ويتم استغلال التأثير، الذي يميز طريقة عرض النصوص حسب نظام التشغيل والمتصفح وبطاقة الرسوميات والعديد من البارامترات الأخرى. وفي مثل هذه الحالات يدور الحديث حول بصمة Canvas، وهنا تظهر أهمية الأداة الإضافية Canvasblocker، التي تمنع تحديد هوية الحاسوب بناءً على الخصائص السابقة، من خلال إعطاء بارامترات خاطئة بشكل عشوائي.

وبطبيعة الحال لا تظهر أهمية الأداة الإضافية، إلا إذا قام المستخدم باتخاذ إجراءات ضد ملفات الكوكيز، ويتعين على المستخدم بشكل أساسي حظر ملفات الكوكيز من الأطراف الثالثة؛ نظرًا لأنه يتم استعمالها في عمليات التتبع خصيصًا.

كما يمكن للمستخدم في إعدادات المتصفح تحديد وضع الضبط بأنه يتم إزالة ملفات الكوكيز مع إنهاء التصفح، كما يمكن الاستعانة بالأدوات الإضافية مثل Cookie Autodelete للتخلص من ملفات تعريف الارتباط الغريبة بمجرد إغلاق علامة التبويب، التي تشتمل على صفحة الويب، التي تعود إليها.