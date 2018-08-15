هذه الشركة تطرح أول هاتف ذكي 5G الأسرع في العالم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تتنافس العديد من الشركات التكنولوجية العالمية لتصنيع أول هاتف ذكي ينتمي للجيل الخامس خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي دفع عدداً من الكيانات العالمية وعلى رأسها LG الكورية لتبني سياسة تعاونية مع نظيرتها المتخصصة في الاتصالات سبرينت الأميركية لإنتاج أول جهاز من هذا الطراز في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة الاتصالات العملاقة سبرينت أنها ستشارك LG عملية إطلاق هاتف ذكي جديد ينتمي للجيل الخامس، مشيرة إلى أنه من المتوقع إصداره بشكل رسمي في الأسواق الأميركية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وسيتم إطلاق الهاتف إلى جانب إطلاق شبكة 5G من سبرينت كما هو مخطط سابقًا، والتي ستكون متاحة في بداية عام 2019 في أتلانتا وشيكاغو ودالاس وهيوستن وكنساس سيتي ولوس أنجلوس ونيويورك سيتي وفينيكس وواشنطن العاصمة.

ويعد جهاز الشركة الكورية الأحدث هو أسرع هاتف ذكي على مستوى الأسواق العالمية، حيث يرجع ذلك لاعتماده على تقنيات متطورة للغاية، والتي تعتمد على أقصى مستويات التطور التقني في الاتصال والاستقبال والربط بشبكات الإنترنت.